Суд отпустил петербуржца, обвиняемого в расправе над матерью

Суд не стал заключать в СИЗО петербуржца, обвиняемого в убийстве матери. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд не отправил в СИЗО петербуржца, обвиняемого в убийстве матери. 33-летнему мужчине вручили лишь подписку о невыезде. Следствие пыталось доказать, что сын напрямую причастен к расправе над родителем и просило жесткую меру пресечение. Напомним, тело женщины обнаружили под окнами хрущевки. По предварительной информации, она упала из окна своей квартиры на пятом этаже. На кухне полицейские обнаружили следы алкогольного застолья.

- Мужчина не отрицает, что поссорился с матерью и толкнул ее, но против версии, что он сам скинул ее вниз. Однако разница в габаритах сына и родителя есть. Погибшая была весьма крупной женщиной – сыщики очень сомневаются, что она упала без посторонней «помощи», - пишет «Мойка78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом судмедэксперты установили, что рана на теле мертвой матери была не от ножа, как предполагали ранее, а от открытого перелома.