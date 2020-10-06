Дожди и до +16 градусов обещают в Санкт-Петербурге во вторник, 6 октября

В Петербурге наступила золотая, но теплая осень. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге снова пасмурно. Второй день с утра ощущается приближение дождя, а кое-где он уже успел пройти ночью. Впрочем, удивляться тут нечему - на календаре 6 октября. А значит в городе давно должно быть дождливо и прохладно. Но пока только пасмурно и тепло - спасибо застоявшемуся бабьему лету.

- В наступивший вторник в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Температура воздуха утром составит + 13...+15 градусов, днем будет от +14 до +16. Атмосферное давление станет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По состоянию на 7:45 утра в Петербурге облачно. Контрольные термометры показывают +14,4 градуса, дует слабый восточный ветер скоростью 2-5 метра в секунду. Давление составляет 760,3 мм ртутного столба, а влажность достигает 67%.

Отметим, что примерно такая же погода, как и во вторник, сохранится в ближайшие два дня. Будет достаточно тепло, но пасмурно.