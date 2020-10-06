Приставы помогли забрать зарплату и трудовую книжку девушке-администратору ресторана

Забрать зарплату и трудовую книжку у петербурженки получилось только с помощью приставов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Только с помощью судебных приставов удалось получить свои заработанные деньги и вернуть трудовую книжку девушке, работавшей администратором одного из петербургских кафе-ресторанов. Отдавать деньги и документы не спешил директор заведения.

- Почти 142 тысячи рублей взыскали судебные приставы в пользу бывшего работника кафе, - сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Из-за того, что после увольнения девушке не выдавали документы, она не могла устроиться на другую работу или хотя бы встать на учет как безработная в Центре занятости населения. Да и 142 тысячи рублей, которые задолжал директор кафе, были не лишними.

Ситуация разрешилась только после прихода приставов. Они вручил гендиректору ООО «Хмель» постановление о возбуждении исполнительных производств в отношении кафе. Деньги тут же выплатили и отдали трудовую, однако в документах и приказах не оказалось печатей. Их в кафе проставляли также под присмотром приставов.