На Белорусской улице в Петербурге почти полностью обновили уличное освещение

Вместо бетонных столбов и старых фонарей на Белорусской улице поставят стальные опоры с диодными светильниками. Фото: "Ленсвет"

Светлее и приятнее вскоре станет гулять по Белорусской улице, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурге. Здесь «Ленсвет» меняет установки наружного освещения - фонарные столбы и сами светильники. Работы уже выполнены на 85%, а закончить их планируют через месяц.

- К ноябрю дорожное покрытие и тротуары осветят 45 новых светильников, размещенных на современных металлических опорах, - сообщает пресс-служба «Ленсвета».

Столбы, которые устанавливают сейчас - стальные, а не бетонные. Они полые внутри и травмобезопасные для автомобилей. Если происходит авария, такая опора просто складывается, нанося минимальные повреждения. Старые бетонные не только разбивали машину вдребезги, но и могли раздавить при падении.

После реконструкции новые фонари будут освещать не только дорогу, но и тротуары. Сами светильники будут диодными. Они светят ярче и электричество экономят. А старое оборудование демонтируют.

Напомним, что Белорусская улица проходит от Хасанской улицы до проспекта Косыгина.