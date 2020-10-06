Два пьяницы отобрали самокат у подростка под угрозой бутылки

Два пьяных друга отобрали самокат у подростка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Двое пьяных гуляк из Пушкина напали на прохожего подростка и отобрали у него самокат. При этом школьнику они угрожали бутылкой, точнее «розочкой» - разбитой частью с горлышком. Добычей злоумышленников стало транспортное средство за 13 тысяч рублей.

- 5 октября в 21:45 в полицию Пушкинского района Петербурга поступило сообщение от 14-летнего подростка о конфликте с двумя неизвестными у дома 24 по Колпинскому шоссе, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На адрес тут де выехал наряд, который и нашел двух нетрезвых любителей самокатов. Оба были задержаны и доставлены в отделение.

Оказалось, что приятели в возрасте 21 и 24 лет нигде не работают. Что, кроме пьяной удали, их толкнуло на разбой, они так и не смогли объяснить.

Пока на приятелей составили административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.