От 400 тысяч и выше: названы самые доходные вакансии в Санкт-Петербурге

Средняя зарплата в Петербурге - 47 тысяч рублей. Но некоторым платят в разы больше. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Специалисты отрасли подбора персонала опубликовали очередную подборку самых высокооплачиваемых вакансий. Из нее понятно, кто в Санкт-Петербурге зарабатывает больше всего. Зарплаты начинаются от 300-400 тысяч рублей.

- В вакансиях на hh.ru средняя предлагаемая зарплата для специалистов из разных сфер в Санкт-Петербурге в сентябре составила 47 500 рублей. Год назад в этот период она была равна 45 000 рублей, - сообщает пресс-служба рекрутингового агентства Head Hunter.

При этом средние ожидания горожан в зарплате - от 50 тысяч. Но это на обычных вакансиях. Чтобы получать раз в 8-10 больше, надо быть или айтишником или руководителем высшего звена.

Так, от 300 тысяч рублей обещают платить исполнительного директору в строительстве. На 350 тысяч может рассчитывать главбух в той же отрасли. от 300 до 500 тысяч обещают платить хирургу-стоматологу, занимающемуся имплантацией. От 400 000 - зарплата гендиректора на производстве или разработчика ПО. Столько же платят директору по оптовым продажам.

Больше всех может заработать глава отдела разработки программного обеспечения в сфере «Информационные технологии, системная интеграция, интернет». Ему обещают до 600 тысяч рублей.