Еще 411 человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге на 6 октября

За сутки в Петербурге заболели коронавирусом 411 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки в Санкт-Петербурге было выявлено еще 411 новых зараженных коронавирусом. Так, на вторник, 6 октября 2020 года, в Северной столице зарегистрировано уже 45 176 человек, которых напрямую коснулась инфекция. Сильный рост наблюдается с начала октября.

- При этом за последние сутки число выздоровевших в два раза меньше, чем заболевших - 206 пациентов выписали. Всего за время пандемии вылечились уже 30 153 человека. Жертвами инфекции стали 3 107 человек, 34 за последние сутки, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.

Накануне стало известно, что петербургские врачи впервые получили вакцину от COVID-19. 5 октября были привиты 21 медик городской больницы № 40. В среду вакцинация пройдет среди врачей и медперсонала Боткинской больницы.

Также с 6 октября в Петербурге возобновили работу волонтеры. На данный момент в городе уже зарегистрированы 122 добровольца, которые будут оказывать помощь пожилым людям, находящимся на самоизоляции.