Больше 600 человек эвакуировали при пожаре из школы в Санкт-Петербурге

Пожар произошел в школе в центре Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар произошел утром 6 октября в одной из школ в центре Санкт-Петербурге. Около 10:00 на улице Восстания вспыхнуло помещение одного из кабинетов. На место ЧП примчались с десяток машин МЧС с медпомощи. Больше 600 человек из числа учеников и персонала было эвакуировало - галдящая толпа школьников прямо в рубашках и пиджаках высыпала на улицу перед зданием гимназии.

- В 9:44 поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Восстания, 8. По прибытии установлено, что на втором этаже школы №209 горела обстановка в одном из кабинетов. Эвакуированы 624 человека, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

По счастью, инцидент обошелся без серьезных последствий. Уже в 10:11 возгорание было локализовано. Общая площадь пожара составила всего пять квадратных метров. Никто в результате ЧП не пострадал.

Всего в ликвидации пожара принимали участие 8 единиц техники и 33 человека личного состава.