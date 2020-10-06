Трое приезжих устроили поножовщину в «Пятерочке» на Хасанской

Трое мигрантов с ножом напали на мужчину в "Пятерочке" на Хасанской. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кровавой разборкой закончилась попытка троих мигрантов вынести товар из супермаркета без оплаты. Остановить похитителей продуктов попытался посетитель магазина и тут же получил удар ножом в грудь.

- В 17:30 из НИИ скоро помощи им.Джанелидзе поступило сообщение от том, что в 17:10 из магазина «Пятерочка» на Хасанской улице с проникающим ранением и острой кровопотерей, в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1979 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

К этому времени нападавших уже искали - полицию вызвали сотрудники супермаркета Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение. Было установлено, что трое подозреваемых скрылись на темном «Опеле». Через несколько минут машину остановили на проспекте Косыгина.

Уже в отделении выяснилось, что задержанные - граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 24 лет. На них составили протоколы за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.