Ревнивый парень пырнул ножом свою взрослую любовницу на Серебристом бульваре в Санкт-Петербурге

В Петербурге парень пырнул ножом возлюбленную из-за ревности Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге ревнивый парень пырнул ножом свою возлюбленную и бросил ее истекать кровью. Инцидент произошел вечером в понедельник, 5 октября 2020 года, в квартире дома 5 по Серебристому бульвару. 25-летний гражданин Узбекистана сильно напился и поссорился со своей любовницей, 38-летней землячкой. Слово за слово, и вот молодой человек схватился за нож.

- По данным полиции, в 22:15 часов во время ссоры на почве ревности 25-летний мужчина нанес ножевые ранения своей сожительнице, после чего покинул место происшествия, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Женщина смогла позвонить в скорую помощь, медики уже обратились в полицию. В 23:50 часов правоохранители задержали подозреваемого. Он находился на улице рядом с домом, где оставил возлюбленную.

Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии с ранением живота. Возбуждено уголовное дело.