Петербуржцам рассказали, как защитить перелетных птиц от гибели

Петербуржцев попросили защищать перелетных птиц от столкновения со стеклами / Фото: Комитет по природопользованию

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга озаботился безопасностью перелетных птиц. Как пояснили в ведомстве во вторник, 6 октября 2020 года, мигрирующие пернатые легко могут погибнуть, столкнувшись со стеклом из-за оптического обмана. Это проблема довольно часто встречается в мегаполисах.

- Птицы могут погибать от столкновения не только с окнами высотных зданий, но и со стеклами невысоких построек, - рассказали в комитете.

Чтобы этого не происходило, петербуржцам рассказали, как спасти птиц. Для этого следует размещать на стеклах темные силуэты хищных птиц - ястребов и соколов. Опыт показывается, что птицы действительно боятся своих хищных сородичей и поэтому избегают столкновения со стеклом.

- Данный метод широко используется во многих странах и хорошо себя зарекомендовал. Для этого можно использовать специальные наклейки-стикеры, либо нарисовать силуэты темной краской с помощью трафаретов, - отметили в комитете.

Силуэты птиц для самостоятельного использования можно скачать на сайте infoeco.ru.