Еще 34 смерти от коронавируса зафиксированы в Санкт-Петербурге 6 октября

Еще 34 человека скончались в Петербурге от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 34 смерти пациентов от коронавируса подтверждены в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Это очередной, так называемый «поствыходной» скачок, то есть результат нелинейного опубликования статистических данных городским оперативным штабом с учетом умерших за субботу и воскресенье.

- По состоянию на утро 6 октября количество смертельных случаев в Петербурге увеличилось на 34 и достигло 3107, - сообщает информационный центр Оперштаба.

Напомним, что в понедельник городская Комиссия по летальным исходам отчиталась о 14 умерших.

Всего за сутки в России скончались 188 человек, а общее число смертельных исходов - 21 663. По суточной смертности лидирует Петербург (34), далее идет Москва (31). Также Северная столица далеко впереди и по процентному соотношению смертности у заболевших.

Эксперты объясняют это большим числом пожилых людей в городе на Неве и отличающейся системой подсчета летальных случаев.