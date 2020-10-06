Мужчина погиб во время ремонта кондиционера на Шпалерной улице в Санкт-Петербурге

Мужчина разбился насмерть, упав с высоты третьего этажа на Шпалерной улице Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина погиб, ремонтируя кондиционер. В четыре часа дня понедельника, 5 октября 2020 года, 46-летний рабочий занимался обслуживанием выносного блока устройства, закрепленного на высоте третьего этажа во дворе дома на Шпалерной улице. В какой-то момент он потерял равновесие и упал на асфальт.

- Инцидент произошел во дворе дома 6 по Шпалерной улице. Очевидцы сразу же вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего в Мариинскую больницу, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мужчину поместили в отделение реанимации. У него диагностировали множество ушибов, переломы, а также серьезные травмы головы.

В течение двух часов врачи пытались спасти жизнь пациента, однако без успешно. В шесть часов вечера он скончался.