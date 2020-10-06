Эмилиано Ригони ушел из «Зенита»

Ригони перешел в испанский чемпионат. Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони окончательно покинул петербургский «Зенит». 6 октября сине-бело-голубые объявили, что достигли договоренность с клубом испанской лиги «Эльче» о трансфере игрока.

- Футбольные клубы «Зенит» и «Эльче» достигли соглашения о полноценном переходе аргентинского полузащитника в испанскую команду, - сообщает пресс-служба петербуржцев.

Напомним, что в «Зенит» аргентинец перешел в 2017 году из клуба «Индепендьенте». Трансфер игрока обошелся сине-бело-голубым в девять миллионов евро. В составе петербуржцев Ригони провел провел 62 матча, в которых забил 12 мячей и отдал столько же результативных передач.

Вместе с «Зенитом» Эмилиано стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Напомним, что ранее была возможность перехода полузащитника в ФК «Сочи», однако она не устроила футболиста. Нынешний его клуб идет на 16-м месте из 20 в испанском чемпионате.