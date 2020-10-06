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Происшествия

Вандал сломал надгробного ангела на Красненьком кладбище

От рук мужчины пострадала только одна конкретная могила
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Вандал разгромил могилу на Красненьком кладбище.

Вандал разгромил могилу на Красненьком кладбище.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Кировского района Санкт-Петербурга ищут вандала, который повредил надгробие на могиле, расположенной на Красненьком кладбище. От рук неизвестного мужчины пострадала скульптура ангела, которую родители установили на месте погребения сына.

- В 11:38 в полицию поступил сигнал от женщины 1954 года рождения о том, что неизвестные злоумышленники откололи части со скульптуры и на лице написали нецензурное слово на могиле ее сына, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

На проспект Стачек выехали оперативники, которые зафиксировали повреждения. Также оказалось, что поврежденная могила попадает в поле зрения камер наблюдения. Снимки с нее уже изъяты.

Сейчас стражи порядка устанавливают личность вандала и причины, по которым он повредил именно это место захоронения.

По статье «Вандализм» виновнику грозит от штрафа (до 40 тысяч рублей) до ареста на три месяца.

Криминал