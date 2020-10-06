"Питер это...": В соцсети появились рисунки про Санкт-Петербург в стиле жвачки "Love is..."

В сети появились рисунки про Петербург в стиле "Love is..." Фото: СОЦСЕТИ

В социальной сети появились картинки в стиле знаменитых вкладышей жвачки "Love is..." про Санкт-Петербург. Во вторник, 6 октября 2020 года, на станице одного из городских пабликов были опубликованы рисунки неизвестного художника под названием "Питер это...". В них автор рассказал об особенностях Северной столицы и о том, за что все любят город на Неве.

Неизвестный художник решил рассказать о Петербурге в милых рисунках Фото: СОЦСЕТИ

- Питер это, когда даже надписи в лифтах соответствуют нормам орфографии, - гласит одна из подписей на рисунке.

- Питер это, когда на развод мостов лучше смотреть с того берега, где ты живет.

- Питер это, когда в метро играют люди с высшим музыкальным образованием.

- Питер это, когда встречаешь девушку в шубе и девушку в шортах, и обе одеты по погоде.

Пояснить, за что все любят город на Неве Фото: СОЦСЕТИ

И выделить его особенности Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях картинки еще не успели набрать большую популярность, однако уже больше тысячи человек успели посмотреть рисунки и высоко оценить.