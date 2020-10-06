Петербургский космонавт снял фото Камчатки с борта МКС

Иван Вагнер опубликовал фото Камчатки из космоса. Фото: vk.com/ivan_mks63

Петербургский космонавт Иван Вагнер опубликовал в соцсетях фотографии Камчатки, сделанные с борта Международной космической станции (МКС). Кроме снимков полуострова, бортинженер напомнил о том, как важно беречь природу.

- До меня дошли новости, что на Камчатке, в таком уникальном регионе планеты, случилась экологическая катастрофа. Отсюда, с борта Международной космической станции, мы видим, как прекрасна и одновременно хрупка наша родная Земля. Давайте же беречь ее все вместе! - написал Иван Вагнер на своей страничке ВКонтакте под фотографиями Камчатки.

Космонавт отметил, что гибель тысяч морских обитателей, произошедшая, по всей вероятности, в результате загрязнения прибрежных вод в акватории Авачинского залива, стала настоящей трагедией. - Я очень надеюсь, что как можно быстрее будут приняты меры по нейтрализации вредных веществ! - добавил бортинженер.

Напомним, что о проблемах на побережье первыми сообщили члены российской сборной по серфингу, приехавшие на Дальний Восток на тренировки. Он писали о плохом самочувствии после выхода из воды и выброшенных на берег погибших морских обитателях.