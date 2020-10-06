Рецидивист украл гараж вместе с машиной в Ленинградской области

Мужчина украл машину вместе с гаражом в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области у жительницы поселка Ушаки украли автомобиль, а вместе и ним и гараж. 52-летняя женщина в понедельник, 5 октября 2020 года, обратилась в полицию Тосненского района и рассказала, что у нее пропал "ВАЗ" 1976 года выпуска и гараж, в котором стояла машина. Подозреваемого в краже нашли уже через полтора часа.

- Ленобласти по подозрению в совершении данного преступления задержали 37-летнего неработающего местного жителя. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, - рассказали в главном управлении МВД Петербурга и 47-го региона.

Полицейские выяснили, что мужчина задумал кражу еще в начале июня. Он позвонил в компанию по приему металла в городе Тосно и предложил им забрать гараж с автомобилем, заявив, что это его собственность. Работники пункта приема демонтировали постройку, забрали машину, а мужчине заплатили за лом 30 тысяч рублей.

Теперь на виновного завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.