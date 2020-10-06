Два подростка с пистолетом отобрали футбольный мяч у школьника

Подростки с пистолетом ограбили петербургского школьника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Красногвардейского района Петербурга ищут двух подростков-хулиганов, которые отобрали футбольный мяч и портативную музыкальную колонку у школьника. Причем сделали это, угрожая пистолетом.

- 5 октября в полицию поступило заявление от женщины, которая сообщила, что двое неизвестных молодых людей, на вид 16-17 лет, днем ранее открыто под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитили у ее 12-летнего сына портативную колонку и мяч. Сумма ущерба составила 1500 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, на этих же хулиганов жаловались и другие жители района. Предположительно, пистолет у них пневматический и из него подростки стреляли по разным предметам.

Сейчас хулиганов ищут, дело возбуждено по статье «Грабеж». Им грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, что 5 октября в Пушкине двое пьяных мужчин под угрозой бутылки отобрали у подростка самокат.