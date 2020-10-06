Туман накроет Ленинградскую область 7 октября

Сильный туман ожидается 7 октября в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ночь на среду, 7 октября 2020 года, в Ленинградской области пройдут дожди, после чего на регион опустится густой туман. В МЧС предупредили местных жителей о том, что из-за плохой видимости следует быть внимательней на дорогах, особенно в ночное и утреннее время.

- 7 октября ночью и утром в отдельных районах Ленинградской области ожидается туман. Если туман слишком густой, и видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение на автомобиле и остановиться, - отметили в МЧС региона.

Пешеходам также советуется обезопасить себя: стараться не ходить по обочинам дорог, а также пользоваться светоотражающими элементами.

В течение дня в области ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, днем на востоке кратковременные дожди. Днем будет тепло до 12-17 градусов выше нуля.