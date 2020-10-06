Самолет готовится к аварийной посадке в Пулково

В Пулково готовятся к аварийной посадке пассажирского самолета. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Все наземные службы Пулково готовятся принять борт авиакомпании «РусЛайн», у которого после взлета обнаружилась неисправность шасси. Командир экипажа принял решение не следовать по маршруту и вернуться в город вылета.

- Сегодня, 6 октября, в 13.35 из аэропорта Пулково в Йошкар-Олу вылетел самолет авиакомпании «РусЛайн» (рейс 7R 289A). На его борту находится 29 человек (26 пассажиров и 3 члена экипажа). После взлета экипаж доложил о технической неисправности передней стойки шасси и принял решение о возврате в аэропорт вылета, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Пулково.

Сейчас лайнер кружит над территорией петербургского аэропорта и вырабатывает топливо. Посадка самолета ожидается в ближайшее время. Все силы и средства аэропорта Пулково приведены в полную готовность к встрече самолета.

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В 14:32 самолет благополучно сел в Пулково.