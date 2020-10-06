Более тысячи обращений поступило в экологическую дежурную службу Санкт-Петербурга за полгода

Более тысячи обращений поступило в Мобильную экологическую дежурную службу Петербурга за полгода работы Фото: Артем КИЛЬКИН

Во вторник, 6 октября 2020 года, комитет по природопользованию Санкт-Петербурга подвел итоги полугода работы мобильной экологической дежурной службы, которая появилась в апреле. Так, с 1 апреля по 1 октября поступило 1,3 тысяча обращений.

- Почти половина обращений были жалобами на неприятные запахи. Также петербуржцы обращались к дежурным из-за загрязнения водных объектов нефтепродуктами, появления в городе диких животных, загрязнения рек и водоемов хозяйственно-бытовыми водами, ртутных загрязнений и сбора опасных отходов от населения, - рассказали в ведомстве.

Так, благодаря этому были спасены три краснокнижных осоеда, лось, застрявший в Финском заливе, и предотвращено несколько экологических аварий.

Служба была создана для оперативного реагирования на информацию о чрезвычайных ситуациях, авариях, происшествиях природного и техногенного характера, нарушениях природоохранного законодательства.