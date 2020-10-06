Тело голого подростка нашли в центре Санкт-Петербурга

Труп подростка нашли у дома на Английском проспекте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тело погибшего молодого человека было обнаружено днем 6 октября в центре Санкт-Петербурге. Труп полностью обнаженного подростка нашли под окнами жилого дома на углу улицы Союза Печатников и Английского проспекта.

- На вид погибшему 15-16 лет, предварительная причина смерти - падение с высоты, - пишут «Невские новости» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

На месте происшествия уже побывали представители экстренных служб и следственного комитета. Сейчас тело погибшего отправлено в морг, точные причины смерти установит судмедэкспертиза.

Параллельно полицейские выясняют личность юноши, устанавливают его родственные связи и место жительства. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо отказе от него.

Напомним, что за последние двое суток это уже третье ЧП с подростками. В Пушкине двое подвыпивших мужчин, угрожая бутылкой, отобрали у 14-летнего парня самокат, а в Красногвардейском районе подростки с пистолетом ограбили школьника.