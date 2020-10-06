Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Пулково

Прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки в Пулково. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Северо-Западное управление Транспортной прокуратуры России начало проверку по факту аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково. На борту лайнера, вылетевшего из Петербурга в Йошкар-Олу и вернувшегося в пункт отправления, находились 29 человек.

- Прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с возвратом в аэропорт Пулково воздушного судна авиакомпании «РусЛайн», рейс 7R 289 A сообщением Санкт-Петербург Йошкар Ола, - информирует пресс-служба ведомства.

Напомним, что борт вылетели из Пулково в 13:35 6 октября. Через несколько минут командир экипажа сообщил о проблеме со стойкой переднего шасси - она не убралась на место.

Капитан воздушного судна принял решение сесть в аэропорту вылета. Самолет почти час кружил над Петербургом, вырабатывая топливо, а потом пошел на посадку. В этот момент на полосе его ждали все экстренные службы Пулково.

По счастью, все прошло спокойно и в 14.32 борт благополучно приземлился. Пострадавших нет. Вопрос отправки пассажиров в Йошкар-Олу решают представители авиакомпании.