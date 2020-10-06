«Мусор здесь сжигать не будут»: в Ленобласти прояснили судьбу земельного участка под Гатчиной

Сжигать мусор в Ленобласти точно не будут Фото: Администрация Ленинградской области

«Мусорная» политика Ленинградской области известна: власти региона давно и последовательно выступают за ликвидацию действующих полигонов и переработку мусора без использования сжигающих технологий. К 2023 году в регионе уже должны появиться заводы по глубокой переработке, то есть, с минимумом отходов.

Тем удивительней стали новости, которые на днях стали появляться в разных СМИ. Мол, под Гатчиной, несмотря на противление местных жителей, построят технопарк по переработке мусора мощностью более миллиона тонн отходов в год. Причем сделает это не абы кто, а «Единый региональный оператор», причем уже к 2024 году.

В областной администрации подтвердили, что когда-то такой проект был среди рассматриваемых. Но он в данный момент не актуален.

- Еще весной этого года губернатор Ленинградской области дал поручение внести изменения в территориальную схему размещения отходов по исключению данного участка из территориальной схемы, - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин. - Новый вариант территориальной схемы в ноябре будет размещен в информационных системах с исключением данного участка. Информация по поводу строительства мусороперерабатывающего завода на этой территории не соответствует действительности.

Михаил Викторович также напомнил, что Ленобласть достигла с городом договоренностей о создании единого регионального оператора в сфере обращения с отходами.

- В контексте этого соглашения реализация указанного проекта не является актуальной, - подчеркнул Ильин.