Праздничные мероприятия в честь 90-летния со дня рождения композитора Андрея Петрова пройдут в Санкт-Петербурге

90-летие со дня рождения композитора Андрея Петрова в Петербурге отметят серией праздничных мероприятий Фото: Архив "КП"

В Санкт-Петербурге 90-летие со дня рождения известного композитора Андрея Петрова отметят серией ярких, праздничных мероприятий. Концерты и выставки в честь лауреата государственных премий СССР и РФ и создателя музыки к сотням кинофильмов и спектаклей, пройдут с октября по ноябрь 2020 года.

- Одним из главных мероприятий юбилейного года станет X Всероссийский фестиваль Андрея Петрова. В программе не только традиционные симфонические, камерные и эстрадные концерты, но и театрализованные постановочные шоу, тематические разножанровые выставки, встречи с артистами и мастер-классы, - рассказали в Смольном.

10 октября в Фонде исторической фотографии имени Карла Буллы откроется интерактивная выставка "Ваш Андрей Петров". В этот же день в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет концерт камерного концерта "Дивиртисмент".

26 ноября состоится концерт "Петербург Андрея Петрова" в БКЗ "Октябрьский", а 27 ноября , в Петербурге откроется XIV Детский композиторско-исполнительский конкурс "Бывает все на свете хорошо", который продлится до 5 декабря.