Перекрытие движение на КАД отменили из-за плохой погоды в Санкт-Петербурге 6 октября

На КАД отметили ремонтные работы из-за плохой погоды в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге отметили перекрытие полос на развязке с Мурманским шоссе. Причиной стала плохая погода во вторник, 6 октября 2020 года. Из-за того, что в городе идут дожди, специалисты не могут начать ремонтные работы.

- В связи с ухудшением погодных условий на территории Санкт-Петербурга, работы по устранению просадок земляного полотна и дорожной одежды на основном ходу КАД, в районе транспортной развязки на пересечении с Мурманским шоссе , запланированные на период с 6 по 8 октября 2020 года были отменены. Работы будут производиться в случае улучшения погодных условий. О новых сроках производства работ будет сообщено дополнительно, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Напомним, что в Петербурге весь день облачная погода с дождями. Температура воздуха ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 14-16 градусов.