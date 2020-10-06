Треть пассажиров метро Санкт-Петербурга снимают маску после турникетов

В Смольном подсчитали, сколько пассажиров метро Санкт-Петербурга нарушают масочный режим. Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков поделился статистикой «ковид-диссидентов» в городском метрополитене. По подсчетам сотрудников подземки, 35% пассажиров снимают защитную маску сразу же, как только прошли через турникеты и, соответственно, сотрудников охраны, которые следят за соблюдением мер безопасности.

- За время ужесточения контроля масочного режима в метрополитене 90% пассажиров стали использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). При этом треть из них снимает маски при спуске на эскалаторы. В аэропорту Пулково, к примеру, в терминал пускают только в СИЗах, - передает пресс-служба Смольного.

Напомним, что в метро Санкт-Петербурга теперь действуют обновленные правила, согласно которым перевозчик официально может выдворить пассажира без маски.

Что касается других видов транспорта, то в электричках пока эффективно работает влажная и сухая уборка, а также дезинфекция состава в усиленном режиме. А в «Ласточке», к слову, уже появились ультрафиолетовые лампы.