Суд отправил под домашний арест врача, наставившего пистолет на мать с ребенком в Зеленогорске

Домашний арест получил медик, наставивший пистолет на мать с ребенком в Санкт-Петербурге. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Дерзкий поступок заместителя главврача Горбольницы №26 Санкт-Петербурга не остался без внимания полиции и суда – мужчину отправили под домашний арест за то, что он накинулся с угрозами и пистолетом на мать с маленьким ребенком, стоя с ними в очереди за фруктами в Зеленогорске. Напомним, 3 октября Владимир Брацлавский начал «качать права» с нецензурной лексикой и оружием, не поделив что-то с женщиной. После резонанса в Сети медик тут же получил уголовное дело по статье за хулиганство. И вот дело дошло до суда.

- Через сутки после конфликта подозреваемого задержала полиция. У суда он просил подписку о невыезде. Следствие же настаивало на заключение под стражу. Суд всем отказал и избрал домашний арест по 2 ноября 2020 года, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что врачу грозит до пяти лет лишения свободы за свою вспыльчивость и хулиганские замашки.