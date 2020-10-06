Дистанционное обучение ввели для всех студентов ЛЭТИ по 1 ноября

Электротехнический университет переходит на дистанционное обучение по 1 ноября 2020 года из-за коронавируса.

ЛЭТИ первым из университетов Санкт-Петербурга решил перейти на дистанционное обучение. Ректор вуза Виктор Шелудько уже издал соответствующий приказ, согласно которому студенты уходят на удаленку с 8 октября и минимум по 1 ноября 2020 года. Руководитель электротехнического университета посчитал, что эпидситуация в городе сильно ухудшилась, поэтому нельзя рисковать здоровьем обучающихся.

- Научные работники и преподаватели ЛЭТИ будут работать преимущественно в дистанционном режиме. Остальные категории сотрудников переведут на дистанционную форму при возможности выполнения трудовой функции удаленно в полном объеме. Те, кто останется работать в прежнем режиме на своих стационарных местах, будут соблюдать все необходимые меры безопасности по коронавирусу, - сообщили в пресс-службе университета.

Напомним, об ухудшении эпидемиологической ситуации твердит и губернатор Северной столицы Александр Беглов. Однако власти пока не собираются вводить тотальные ограничения и просят горожан на совесть следовать всем санитарным правилам.