Производство лекарств выросло на треть за время коронавируса в Санкт-Петербурге

Производство лекарств продемонстрировало резкий рост во время пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Производство лекарственных средств и материалов выросло на 35,4% за время пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов на совещании с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Безусловно, инфекция ударила по экономике города. В Смольном рассчитывают, что промышленность восстановится к концу 2020 года, но только до уровня 2019 года, однако и это будет неплохо, учитывая обстоятельства.

- Все равно в этих условиях некоторые промышленные направления у нас показали рост. Производство пищевых продуктов выросло на 4,7%, лекарственных средств и материалов – на 35,4%. А химические производства показали рост на 13,8%, - передают слова Беглова в пресс-службе Смольного.

Радует то, что ряд инвесторов (к примеру, «Хендай») не теряют интерес к Санкт-Петербургу. Да и на промышленных предприятиях планируют внедрять инновации и «умные» технологии, чтобы ускорить «воскрешение» от коронавируса.