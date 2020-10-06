Петербургским школьникам разрешили отдохнуть в лагерях в осенние и зимние каникулы

Осенние и зимние детские лагеря откроют для льготников в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга все же разрешили школьникам отдохнуть в лагерях и санаториях во время осенних и зимних каникул. Соответствующее постановление уже подписал губернатор. В итоге осенняя смена продлится 9 дней, а зимняя чуть дольше – 12 суток.

При этом путевки выдадут не всем, а только ребятам в возрасте от 7 до 15 лет (исключение – инвалиды от 7 до 17 лет – Прим.Ред), которые относятся к традиционным льготным категориям. Также в список счастливчиков попали и дети медработников.

- Отдых для данных детей оплатит городской бюджет. Уже сейчас можно подавать заявление о приобретении путевки – в районную администрацию или комитет по социальной политике (в зависимости от принадлежности к льготной категории). Дети работающих граждан и дети из спортивных и творческих коллективов смогут получить путевку в детские лагеря с компенсацией в 60%. Для этого нужно обратиться с заявлением в комитет по образованию и получить специальный сертификат, - передает пресс-служба Смольного.

Но есть нюанс. При ухудшении эпидситуации лагеря оперативно закроют, и отдых, соответственно, отменится.