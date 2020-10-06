Молодых педагогов Санкт-Петербурга чествовали в ЗакСе

Молодые педагоги Санкт-Петербурга заглянули в ЗакСобрание на беседу с главой парламента. Фото: assembly.spb.ru

Молодых педагогов Санкт-Петербурга приняли в ЗакСобрании. В ходе мероприятия глава парламента Северной столицы Вячеслав Макаров затронул темы помощи старшему поколению учителей в освоении новых цифровых технологий, а также повышения престижа профессии и перспективы развития школьной программы на новое десятилетие.

- Учительское дело и обеспечение национальной безопасности лежат в одной плоскости. От личности учителя, человека особого склада, напрямую зависит, каким вырастет новое поколение граждан нашей страны, каким станет Санкт-Петербург и Россия уже в недалеком будущем, - считает Вячеслав Макаров.

Напоследок молодых учителей поблагодарили за их решение войти в ответственную профессию и пожелали им новых успехов в работе.

Добавим, что Смольный пока не собирается отправлять школьников на досрочные осенние каникулы по примеру Москвы.