Женский «Зенит» создал молодежную команду

Молодежка появилась у женской команды "Зенита". Фото: ФК "Зенит"

Женский «Зенит» объявил о создании молодежной команды. Девушки уже дебютировали в первом матче предварительного этапа Первой лиги по футболу – обыграли «Мирас» со счетом 0:1 и даже отметились удалением. Оказалось, что мысли о молодежке появились у руководства «Зенита» еще при создании основной женской команды.

- Не случайно мы брали совсем юных девочек с прицелом на то, что игровую практику они начнут получать в нашей второй команде. Уверен, что это поможет им в будущем с успехом выступать на уровне Суперлиги. Помимо уже знакомых для нас игроков, в состав вошли воспитанницы школы «Лидер». Это наши петербургские молодые девчонки с хорошим потенциалом, - цитируют директора департамента женского футбола «Зенита» Геннадия Аношина в пресс-службе клуба.

Добавим, что мужская команда сине-бело-голубых сегодня тоже обрадовала фанатов двумя новостями – продлением контракта Далера Кузяева и подписанием нового перспективного игрока, бразильского полузащитника Венделя.