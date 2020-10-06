Петербуржец отсудил 66 тысяч рублей у мультимедийного гиганта Nero

Петербуржец подал в суд на крупную компанию Nero AG. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербуржец смог отсудить 66 тысяч рублей у крупной немецкой компании Nero, занимающейся созданием программ для работы, например, с CD и DVD дисками, звуком и видео. В общем, вполне себе мультимедийный гигант. Житель Московского района не предвещал беды и купил на сайте компании платиновый пакет программ и в придачу USB-флешку за 17 619 рублей. Но все это добро к нему так и не пришло.

Мужчина хотела ограничиться «малой кровью» и отправил в адрес продавца претензию с требованием вернуть все средства и добавить сверху компенсацию морального вреда. Но ему начислили на карту лишь те самые 17 619 рублей. Возмущенный петербуржец пошел в суд.

- Суд взыскал в пользу истца 56 300 рублей, которые он потратил на юридическую помощь, а также 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение вынесли заочно. Компании Nero AG разъяснили право на предъявление в суд заявления об отмене заочного решения в течение 7 дней со дня вручения копии, - сообщили финал истории в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.