Смольный поставил задачу создать условия для восстановления экономики Санкт-Петербурга

Власти Санкт-Петербурга постараются максимально быстро восстановить городскую экономику, пострадавшую от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Александр Беглов поставил задачу создать необходимые условия для восстановления экономики Санкт-Петербурга. Об этом градоначальник заявил на совещании с министром экономразвития РФ Максимом Решетниковым. Из-за пандемии коронавируса власти поставили во главу угла спасение жизни людей, введя соответствующие ограничения, которые при этом нанесли удар по бизнесу.

- В городе оперативно приняли два пакета мер поддержки бизнеса, общий объем которых превысил 18 млрд рублей. Масштабного падения экономики мы не допустили. Уже началось ее восстановление, хотя и не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.

Напомним, в Санкт-Петербурге на треть выросло производство лекарств за время пандемии коронавируса. Но предприятия других отраслей заметно «просели». Власти надеются, что промышленность восстановится к концу 2020 года, но только до уровня 2019 года.