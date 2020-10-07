До +16 и без осадков: погода в на 7 октября в Санкт-Петербурге

В Петербурге наступила золотая осень. Фото: Олег ЗОЛОТО

Среда станет исключением в череде наступивших пасмурных дней. 7 октября в Санкт-Петербурге будет облачно, немного пасмурно, но без дождей и достаточно тепло для того, чтобы прогуляться по садам, скверам и паркам города. Пока погода позволяет.

- Утром в отдельных районах возможен туман, днем - переменная облачность. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха утром составит +11...+13, а днем +14...+16 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Надо сказать, что пока октябрь радует горожан теплом и, несмотря на отдельные дождливые дни, солнцем. В это время года температурный фон в норме составляет +5...+7 градусов, а пока в Петербурге намного теплее и даже отопление не включают.

Однако после 10 октября показатели должны вернуться к обычным, станет пасмурнее и прохладнее. А в третьей декаде - с 20 числа, возможны уже ночные заморозки и даже первый снег.