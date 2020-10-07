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Общество

Городская справочная служба «122» теперь отвечает на вопросы не только о коронавирусе

Функционал петербургского телефонного сервиса был расширен
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Теперь по номеру 122 петербуржцы могут задать вопросы по социальной сфере города.

Теперь по номеру 122 петербуржцы могут задать вопросы по социальной сфере города.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга расширили круг вопросов, на которые можно получить ответ по телефону городской горячей линии «122». Если раньше на короткий номер надо было звонить, чтобы узнать обо всем, связанным с коронавирусом, то теперь операторы проконсультируют и по социальным моментам.

- Теперь специалисты «122» помогут жителям Санкт-Петербурга получить информацию о таких сферах жизни города, как: транспортная инфраструктура, выплаты и льготы, строительство, образование, культура, туризм и прочих, - сообщает пресс-служба городского Комитета по информатизации и связи.

Пока сервис работает только в телефоном режиме, но вскоре вопросы операторам можно будет задавать и через социальные сети. Первой стала страничка службы в «Одноклассниках», большую часть пользователей которой составляют люди старшего возраста.

При этом в Смольном просят не путать общероссийский экстренный номер 112, который служит для вызова полиции, спасателей, врачей и так далее с городской службой «122».