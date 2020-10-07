Петербургских водителей убедительно просят соблюдать знаки о запрете парковки

Водителей просят соблюдать знаки о запрете парковки. Фото: gov.spb.ru

С 1 октября в Санкт-Петербурге начался месячник чистоты, в который город тщательно убирают перед зимним сезоном. И коммунальщики уже столкнулись с трудностями из-за припаркованных на улицах машин. Чтобы такого не было по зиме, Комитет по благоустройству настоятельно просит автомобилистов соблюдать знаки запрета парковки.

- Просим горожан соблюдать требования дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой 8.5.7 «Время действия», запрещающих парковку машин на один день или ночь в неделю. Особо отметим, что остро стоит вопрос с уборкой в историческом центре Петербурга, где на узких улицах припарковано большое количество автомобилей, - напоминает пресс-служба комитета.

И если сейчас ситуация с уборкой нормальная, то при выпадении снега проблем будет куда больше. Чтобы вычистить его из-под машин силами дворников, уйдет в разы больше времени, чем техникой.

Водителям напоминают, что оставленную под знаком машину могут эвакуировать и еще выписать штраф.