Петербургская промышленность из-за коронавируса упала ниже уровня 2019 года

Производство в Петербурге упало, но начинает восстанавливаться. Фото: Олег ЗОЛОТО

Промышленное производство в Санкт-Петербурге чувствительно пострадало из-за пандемии коронавируса. По текущим показателям, отрасль откатилась на два года назад. Но провал уже позади и началось медленное, но уверенное восстановление.

- По итогам года рассчитываем на восстановление промышленности города до уровня 2019 года, однако многое будет зависеть от эпидемической ситуации, - заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Эти слова он произнес на встрече с с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, на которой обсуждалась сфера промпроизводства в городе.

Сейчас, несмотря на пандемию и общее снижение экономики, ряд направлений пошел в рост. Так, производство продуктов выросло на 4,7%, химических товаров - на 13,8%, лекарств – сразу на 35,4%.

Новых проектов пока немного, но все же город заключил соглашение с корейской «Хендэ» на строительство моторного завода. Прямые инвестиции составят 13 миллиардов рублей.