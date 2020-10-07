Губернатор Санкт-Петербурга: на поддержку предпринимателей город выделил больше 18 миллиардов рублей

Пандемия больно ударила по многим сферам экономики Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Создание мер для восстановления экономики - главная задача по мнению губернатора Санкт-Петербурга. Об этом Александр Беглов заявил на встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым, на которой обсуждались вопросы восстановления важнейших отраслей города от последствий пандемии.

- Мы поставили во главу угла спасение жизни людей. Поэтому пришлось ввести в городе серьезные ограничительные меры. Но практически сразу же начали разрабатывать меры поддержки бизнеса, которые многим предприятиям помогли остаться на плаву и сохранить коллектив. Масштабного падения экономики мы не допустили, -заявил глава Северной столицы.

Больше всего пострадали потребительский сектор, сфера туризма и учреждения культуры кино, театры и музеи были попросту закрыты. Губернатор отметил, что на поддержку бизнеса город выделил больше 18 миллиардов рублей. Это помогло сохранить многие рабочие места для петербуржцев.

Сейчас восстановление экономики уже началось, хоть и не такими темпами, как хотелось. Так, промышленное производство может вернуться к уровню 2019 года, но все зависит от развития эпидситуации.