«Паровоз» из восьми машин собрался на Дороге жизни у Всеволожска

"Паровоз" собрался на Дороге жизни. Фото: vk.com/spb_today

Массовое ДТП на Рябовском шоссе, переходящем в Дорогу жизни, собрало длинную пробку от Ковалево до выезда из Всеволожска. Машины стоят на отрезке длиной в 5,5 километров. А все из-за «паровоза» в составе восьми автомобилей.

- ДТП из 9 машин паровозиком на Дороге Жизни при выезде из Всеволожска, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, на опубликованном там же видео заметны только восемь аварийных машин. Автор поста, находившийся в момент съемки за рулем, видимо просчитался. Либо же еще один автомобиль уехал из кадра.

Тем не менее, результатом ДТП стала занятая левая полоса. Спешащим на работу в Петербург жителям Всеволожска приходится толкаться в заторе, протискиваясь по правой полосе. Вариантов объезда этой пробки фактически нет. «Простояли 40 минут»; «Надо ехать плотнее, что бы никто не влез -говорили они»; «Уж сколько раз твердили миру: дистанция важна! А воз и ныне там», - пишут в комментариях возмущенные водители.