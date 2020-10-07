Иномарка с детьми снесла столб на углу Комендантского и Шаврова

Иномарка с детьми в салоне снесла столб. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло утром 7 октября в Приморском районе Санкт-Петербурга . Около 8:30 на пересечении улицы Шаврова и проспекта Королева. Здесь, поворачивавший налево белый «Рено» не пропустил черный «Хендэ Солярис». Последний от удара вылетел на тротуар и снес столб с дорожным знаком, едва не задев пешехода. В момент аварии в машине были дети.

- ДТП на перекрестке Комендантского и Шаврова. В машине, которая на тротуаре, двое детей, возможно пострадали, - написали очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Из-за столкновения на оживленном перекрестке моментально образовался хаос, а движение на подъезде застопорилось. В комментариях водители пишут, что простояли в пробке по полчаса, из-за чего опоздали на работу.

На место ДТП тут же примчались спасатели и машины скорой помощи. По счастью, в аварии никто серьезно не пострадал. Юных пассажиров осмотрели врачи.

- Дети не пострадали, все стоят общаются с ДПС, - сообщают очевидцы.