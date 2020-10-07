Видео момента ДТП с детьми на Комендантском проспекте

От удара черный "Солярис" вылетел на тротуар и сбил столб со знаком. Фото: vk.com/spb_today

Видео момента серьезного ДТП, произошедшего утром 7 октября на перекрестке Комендантского проспекта и улицы Шаврова, появилось в соцсетях. Запись с авторегистратора опубликовал водитель машины, стоявшей на светофоре в момент столкновения.

- ДТП на перекрестке Комендантского и Шаврова. В машине, которая на тротуаре, двое детей, - сообщали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы аварии.

На опубликованных в соцсетях фото и видео заметно, что после столкновения случайные свидетели помогли выбраться из черной машины, вылетевшей на тротуар водителю (предположительно это была женщина) и пассажирам - детям, сидевшим сзади.

На место ДТП тут же приехали машины спасателей и скорой помощи. Врачи осмотрели всех участников аварии. Дети были в шоке, но, по словам очевидцев, сильно не пострадали.

А позднее была опубликована запись и самого момента столкновения. На ней хорошо видно, что белый «Рено», поворачивая налево, не пропустил ехавший прямо на «зеленый» черный «Солярис». От удара последний вылетел на тротуар, снес столб со знаком и чуть не сбил пешехода.

Официальных сведений от ГИБДД по поводу аварии не поступало.