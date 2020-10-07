Почти 29 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 29 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге наблюдается новый рост заболевших коронавирусом. По данным Смольного на среду, 7 октября 2020 года, за последние сутки почти 29 тысяч человек сдали анализы на наличие инфекции. Обследование будет проходить в течение нескольких дней, после чего станут известны результаты.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 28993 человека. Под медицинским наблюдением находится 3170 человек. Из них 19 - в обсерваторе, 838 - контактные, 2313 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Также увеличилось количество звонков, поступающих на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. Накануне с вопросами обратились горожане 285 раз.

Отметим, что на 7 октября в Петербурге выявлено еще 456 зараженных. За все время в городе заболели 45 632 человек.