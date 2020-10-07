112 тысяч тонн импортных лимонов, чеснока и имбиря привезли в Петербург с начала года

Спрос на лимоны имбирь и чеснок вырос во время пандемии. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Больше ста тысяч тонн лимонов, чеснока и имбиря поступило в город на Неве с начала 2020 года. Партии товаров, которые оказались особо популярными как средство против инфекционных заболеваний, проверили инспекторы управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

- За 9 месяцев в петербургский порт прибыло 96 тысяч тонн лимонов из Аргентины, ЮАР, Марокко, Китая, Бразилии, Уругвая, Нидерландов, Боливии, Египта и Германии, - сообщает пресс-служба ведомства.

Популярностью пользовался и имбирь, цена на который весной, в начале пандемии, взлетала в несколько раз. Его в Петербург ввезли 2 тысяч тонн. Поставщиками стали Китай, Перу и Бразилия.

И даже чеснок, который, кажется, растет где угодно, в Россию пришлось импортировать. 13,5 тысяч тонн пришли из Китая, Египта и Перу.