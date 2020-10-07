Еще 456 человек заболели коронавирусом за сутки Санкт-Петербурге

Еще 456 человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый резкий рост заболеваемости «ковид-19» произошел в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Еще 456 случаев заражения коронавирусом подтвердили лечащие врачи. Такие данные приводит федеральный Оперштаб.

- По состоянию на 10:30 7 октября в России выявлено 11 115 заболевших за сутки. В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 456 человек, всего с начала пандемии болезнь выявлена у 45 632 жителя города, - сообщает информационный центр Оперштаба.

Статистика по выздоравливающим пока что сильно отстает. +6699 по стране и +228 по Петербургу за сутки.

Всего на данный момент коронавирусом переболел уже 30 381 горожанин. Растет и количество тех, кто находится в активной фазе заболевания. Их уже больше 12 тысяч, а если точно, то 12 114.

Также подтверждены и новые смертельные случаи. В городе скончались еще 30 человек, а всего жертвами «ковида» стали 3137 петербуржцев.