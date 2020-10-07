30 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге за сутки

30 человек скончались от коронавируса в Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Статистика смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге пополнилась. По данным на среду, 7 октября 2020 года, за последние сутки было подтверждено еще 30 летальных случаев.

- Еще 30 человек скончались в Петербурге от коронавируса. За все время пандемии жертвами инфекции стали 3 137 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Также в Петербурге наблюдается резкий скачек заболевания. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 456 человек. Накануне, 6 октября, коронавирус был выявлен у 411 петербуржцев.

Напомним, что с 5 октября в Петербурге возобновили работу волонтеры объединения #МыВместе, которые занимаются помощью пожилым людям на самоизоляции, а также зараженным коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении. Сейчас в городе работаю 226 добровольцев. С начала недели поступило 33 заявки, из них выполнены 6, остальные в работе.