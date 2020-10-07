Петербуржец забрал драгоценности матери, инсценировав квартирную кражу

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже ювелирки у своей матери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция раскрыла квартирную кражу в Кировском районе. В воскресенье, 4 октября 2020 года, в правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что ее обокрали, вскрыв входную дверь в квартиру. Оказалось, что преступник оказался сыном заявительницы.

- Из заявления следовало, что неизвестный преступник путем отжима замка входной двери проник в одну из квартир дома 13 по проспекту Народного Ополчения, откуда совершил хищение ювелирных изделий, после чего с места происшествия скрылся, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В общей сложности ущерб составил 50 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело и провела расследование, которое вывело стражей порядка на подозреваемого. Им оказался 29-летний безработный сын заявительницы, который проживает с матерью в одной квартире.

Мужчину задержали вечером 6 октября у дома 30/2 по проспекту Маршала Жукова. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.