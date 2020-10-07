Около 260 тысяч вызовов на номер 112 поступило в Санкт-Петербурге за сентябрь 2020 года

В Систему-112 Санкт-Петербурга за сентябрь поступило почти 260 тысяч сообщений Фото: Артем КИЛЬКИН

Работа операторов службы 112 в сентябре в Санкт-Петербурге оказалась очень насыщенной. В среду, 7 октября 2020 года, Смольный опубликовал отчет, в котором сообщается, что за месяц на экстренный телефон поступило почти 260 тысяч вызовов с помощью телефонных звонков, СМС и сообщений из информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

- Среднее количество вызовов в сутки составило 8,6 тысяч, а максимальное количество сообщений было зафиксировано в четверг 10 сентября – более 9,8 тысяч, - рассказали в комитете по информации и связи.

Больше всего обращений было направлено в полицию - более 73 тысяч, а также в скорую помощь - более 65,5 тысяч. Свыше 7 тысяч обращений были направлены пожарным и около 2 тысяч в службу газа. При этом, около 12 тысяч вызовов потребовали комплексного реагирования и поэтому были направлены сразу нескольким экстренным оперативным службам.

Самая распространенная причина обращения горожан в экстренную службу - ДТП - более 18 тысяч сообщений за сентябрь. Около 1,5 тысяч сообщений касались пожаров.